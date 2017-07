O Benfica realizou esta quarta-feira um encontro de cariz particular com o Swindon Town, da League Two (quarto escalão inglês), tendo vencido por 2-1.

Os golos do conjunto encarnado, no jogo-treino efetuado no Saint George's Park, centro de estágios da seleção inglesa, foram apontados pelo extremo sérvio Zivkovic e pelo avançado suíço Serefovic - este foi já o quarto golo do reforço nesta pré-temporada.

Os comandados de Rui Vitória irão ainda participar na Emirates Cup nos próximos dias 29 e 30. Arsenal e RB Leipzig, da Alemanha, serão os adversários.