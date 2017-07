Excertos de uma série de gravações, em vídeo, da vida sexual de Diana, na qual era discutida com o Príncipe Carlos, podem vir a ser transmitidos no canal televisivo Channel 4.

O canal conseguiu as gravações, gravadas no palácio de Kensington, entre 1992 e 1993, onde os príncipes aparecem a discutir a sua vida intima com o ator norte-americano Petter Settelen, segundo avança o Independent.

De acordo com o jornal britânico, o conteúdo das fitas é de tal forma sensível que nunca foi divulgado.

No entanto, o canal britânico Channel 4 quer tornar estas gravações públicas, através de um documentário de longa duração, chamado “Diana: In Her Own Words” (Diana: Nas Suas Próprias Palavras).

O canal recusou-se, até agora, a confirmar a transmissão das gravações, mas sabe-se que nas 21 horas de áudio, a princesa terá falado abertamente da sua vida sexual com o Príncipe Carlos.