O candidato pelo PSD a uma junta de freguesia de Odivelas e que está a ser julgado num caso de corrupção vai renunciar à candidatura.

Em causa está Henrique Muacho que se estava na corrida pelo PSD à união de freguesias Póvoa Santo Adrião e Olival de Basto, no concelho de Odivelas, onde Fernando Seara é o candidato social democrata à autarquia.

A carta a renunciar à sua candidatura vai ser entregue hoje à concelhia do PSD/Odivelas que vai hoje reunir de emergência ao final da tarde, apurou o i.

Henrique Muacho decidiu retirar a sua candidatura depois da notícia de ontem do i que dava conta que o social democrata está acusado de sete crimes de participação económica de negócio, num caso que evolve corrupção ativa e passiva, branqueamento e abuso de poder.

O julgamento ainda está em curso e ainda ontem, Henrique Muacho disse ao i que está “absolutamente convencido” que a decisão do tribunal será “absolutória”. Isto porque, justificou Muacho: “resultou do julgamento que nenhum dos arguidos me conhecia, bem como o meu desconhecimento total dos factos que me foram imputados”. Mas hoje acabou por decidir retirar a candidatura.

O social-democrata é um dos 12 arguidos num caso que envolve maçonaria e um grupo de convívio “Os Pingas”, sendo o ex-diretor-geral de Infra-estruturas do Ministério da Administração Interna, João Correia, o principal arguido sendo acusado de 83 crimes.

De acordo com o despacho de acusação da procuradora Inês Bonina, Henrique Muacho foi um dos empresários que por ligações à rede “Pingas”, da qual fazia parte João Correia, entre 2011 e 2014, beneficiou de contratos com o Ministério da Administração Interna. Este grupo, “além de disponibilizar eventos lúdicos aos associados constitui um modo de facilitar o seu acesso, em violação da lei, à adjudicação de contratos públicos e à ocultação e dissipação de proventos indevidos assim obtidos”, lê-se no despacho.

Ao i, a candidatura de Fernando Seara nada disse sobre este caso depois de ter sido confrontado com várias perguntas. Mas ao Público, Fernando Seara disse que “quem escolhe os candidatos são as estruturas locais”, neste caso a concelhia do PSD em Odivelas.

Questionado pelo i, Henrique Muacho disse que só ontem tinha “informado” Fernando Seara deste caso. No entanto, foram várias as notícias em diversos órgãos de comunicação social que foram publicadas na altura quando se conheceu a investigação e a acusação pelo Ministério Público.