Zoe Lucas, de 67 anos, vive numa casa de madeira na Ilha de Sable, na costa do Canadá, que está praticamente coberta por nevoeiro cerca de 127 dias por ano e não há mais nenhum habitante.

Zoe, apesar de estar sozinha, disse ao Mail Online, que se “sente em casa”, no “meio da paz e do sossego”, vive com a companhia de 400 cavalos, um rebanho de 300 mil animais e 450 espécies diferentes de pássaros.

A mulher contou ao ao Mail Online que quando era estudante, com apenas 21 anos de idade, visitou a ilha, e rapidamente se apaixonou pela zona, tendo-se mudado para lá pouco tempo depois, onde vive agora há já 40 anos.

"Eu queria tanto vir para cá (…) no início, vim por causa dos cavalos".

Zoe passa os seus dias a estudar ecologia e a colecionar crânios de cavalo, para que os cientistas possam descobrir como é que, com o passar dos anos, os animais conseguiram adaptar-se à ilha.

A Ilha de Sable tornou-se, em 2013, num Parque Nacional de Reserva.