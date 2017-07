Benjamin David, um homem de nacionalidade alemã, deixou os transportes públicos para ir para o trabalho a nado.

O homem percorre todos os dias cerca de dois quilómetros no rio Isar, em Munique, na Alemanha, para chegar ao escritório. Segundo as suas declarações à BBC, Benjamin David garante que o trânsito caótico fazia com que perdesse a motivação para ir trabalhar. Como tal optou por um meio de deslocação que, além de ser mais prático, deixa-o mais “relaxado e em forma”.

Benjamim diz ainda que escolhe o fato de mergulho consoante a temperatura do ar e da água e leva todos os dias um sapo impermeável, no qual guarda o computador, o telemóvel e também uma muda de roupa para vestir no trabalho.