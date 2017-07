O incêndio que lavrava em Setúbal, desde ontem ao final da tarde, e dominado durante esta madrugada, voltou a reacender-se ao final desta manhã, mas já está novamente controlado.

O fogo já estaria em fase de rescaldo e já estaria em vista a retirada dos operacionais do terreno.

Para ajudar no combate às chamas estava um helicóptero no local, uma vez que as chamas estaão ativas numa zona de difícil acesso. Para além disso estão também 106 operacionais, apoiados por 34 veículos.