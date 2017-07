De uma assentada, o Sporting anunciou o empréstimo de duas das maiores pérolas da sua formação: Francisco Geraldes e Matheus Pereira. O médio português de 22 anos irá representar o Rio Ave até ao fim da temporada, enquanto o extremo brasileiro de 21 anos segue para o Chaves, um dia depois de ter renovado contrato com os leões até 2022.

O #SportingCP informa que chegou a acordo com o G.D. Chaves para o empréstimo até final da época 2017/18 do jogador @MatheusPereira. pic.twitter.com/whWDHYLVGu — Sporting CP (@Sporting_CP) 26 de julho de 2017

Francisco Geraldes terá em Vila do Conde a segunda experiência fora de Alvalade, depois de ter passado a primeira metade da última temporada por empréstimo no Moreirense. A meio da época voltou a casa, mas foi utilizado apenas de forma residual por Jorge Jesus (54 minutos divididos por quatro jogos), tendo ainda alinhado seis vezes pela equipa B.

Na hora de anunciar a chegada do internacional sub-21, o Rio Ave primou pela originalidade, dando as boas-vindas a Geraldes com a publicação de uma fotografia onde se pode ver apenas uma bola, uma camisola do Rio Ave e um... livro de José Saramago: o "Memorial do Convento". Uma alusão clara à imagem recentemente difundida pelas redes sociais, onde se via o médio a ler o aclamado autor português no banco de suplentes, antes de um jogo de preparação do Sporting.

Já Matheus Pereira cumprirá em Chaves a primeira experiência da sua carreira fora do Sporting, onde chegou em 2009, ainda nos iniciados. O jovem brasileiro estreou-se há duas épocas na equipa principal dos leões, alinhando em 18 ocasiões e apontando cinco golos, mas teve uma segunda temporada com menor fulgor: apenas nove jogos e um golo.

Agora irá rodar no clube flaviense, esta época orientado por Luís Castro. Já se encontra, de resto, com o restante grupo no estágio que o Chaves está a realizar em Melgaço.