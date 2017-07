O Cardeal George Pell, chefe das finanças do Vaticano, compareceu esta quarta-feira num tribunal em Melbourne, na Austrália, numa sessão preliminar ao julgamento, em que irá responder por acusações de pedofilia.

O Cardeal esteve seis minutos no tribunal, que terá ordenado a polícia a entregar todas as provas aos seus advogados antes do dia 8 de setembro.

George Pell compareceu em tribunal vestido com um casaco preto e colarinho clerical, e estava escoltado por polícias e na companhia dos seus advogados. No entanto, não terá feito qualquer declaração em tribunal, onde também estavam presentes as vítimas que o acusam de alegados abusos sexuais.

O Cardeal foi acusado formalmente no dia 29 de junho, pela polícia, e no dia a seguir a ser acusado, a partir de Roma, defendeu a sua inocência em conferência de imprensa.

Pell é considerado o número três do Vaticano e já regressou à Austrália no dia 10 de julho para poder ser julgado.

As autoridades ainda não revelaram o número de acusações de pedofilia que existem contra Pell, nem o período em que terão ocorrido.