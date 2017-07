Em entrevista aos alemães da Bild, James Rodríguez fez um balanço de seus primeiros dias no Bayern de Munique.

"O Bayern é um clube tão grande como o Real Madrid, ou até maior. Quando considerei se deveria vir para Munique, vi a equipa e pensei: 'Há tantas estrelas como no [Real] Madrid, a qualidade é similar", confessou o atleta.

Questionado sobre a sua relação com o técnico Ancelotti, o jogador revelou ter uma boa relação: "Não trabalhamos juntos nos últimos dois anos, mas mantivemos contato. Ele me fez sentir bem, temos uma relação ótima, é um prazer trabalhar com ele e estou feliz de estarmos juntos novamente", rematou.

James Rodríguez chegou ao Bayern Munique por empréstimo do Real Madrid.