A personalidade de televisão cansou-se de ser loira e voltou aos seus tempos de morena, tendo voltado a pintar o cabelo para tons mais escuros, três anos depois.

Khloé Kardashian não quis, no entanto, que a mudança fosse demasiado radical, tendo optado por deixar algumas madeixas loiras.

O cabeleireiro, responsável pelo novo look, disse que Khloé gosta de variar os seus visuais e que queria afastar-se da ideia de ‘loira de verão’.

Tracey Cunningham foi de propósito a casa da celebridade para mudar o look da protagonista do reality show mais famoso do mundo.