O Bankinter obteve um lucro de 13,6 milhões de euros em Portugal, representando praticamente 6% do resultado líquido obtido pelo grupo no primeiro semestre do ano. Mas em toda a atividade, o banco espanhol lucrou 241 milhões até junho.

"Estes resultados são, respetivamente, 15,7% e 17,4% inferiores aos apresentados no mesmo período do ano passado, se bem que há que considerar que no segundo trimestre de 2016 foram contabilizados resultados extraordinários decorrentes da compra da operação de retalho do Barclays em Portugal, e que também desde esse trimestre se incluem nos resultados do Grupo os dados da atividade em Portugal. Todos estes fatores fazem com que a comparação entre os dois semestres não seja estritamente homogénea", revela o banco em comunicado.

Isto significa que, sem incluir os dados de Portugal, o resultado líquido do primeiro semestre de 2017 seria de 227,4 milhões de euros, 16,4% superior ao do mesmo período do ano passado.

O produto bancário do Bankinter subiu 10,4% em termos homólogos, chegando aos 922,3 milhões de euros. Neste campo, a banca de empresas deu o principal contributo (30%), logo seguido da banca comercial, com 28%. O serviço de seguros representa 20% do produto, enquanto Portugal corresponde a 8% deste indicador, a mesma percentagem que a área de crédito ao consumo.

Em termos de ctivo, o crédito malparado representa 3,74% do total em Junho, uma quebra face aos 4,25% de há um ano.