Victoria Beckham, a mulher do ex-jogador David Beckham, partilhou recentemente nas redes sociais um vídeo “embaraçoso” do marido.

Nas imagens partilhadas no Instagram, é possível ver David um ginásio a balançar num aro de ginástica com um chapéu do Indiana Jones: “Spider-Man não funcionou, mas há sempre o Indiana Jones”, escreveu Victoria na legenda do vídeo.

O ex-jogador já reagiu e promete vingar-se da mulher: “Estúpida, vou-te fazer pagar por isto”, comentou.