Recorreram a um desafio do programa ‘Tonight Show’ de Jimmy Fallon, o ‘Whisper Challenge’, onde pessoas com headphones tentam adivinhar os que as outras estão a dizer.

A avó rapidamente percebeu o que Alexa e Drew Goolsby queriam dizer. A tarefa, porém, não foi nada fácil para o avô. Mas quando (finalmente) percebeu, não houve ninguém que o agarrasse.

Alexa partilhou o vídeo do momento na sua página de Facebook e a reação deste homem está a fazer rir meio mundo.