São poucas as pessoas que, hoje em dia, conseguem viver sem pesquisar diversos temas no Google. E se é daquelas pessoas que acha que é uma ação extremamente básica, deixamos-lhe a prova de que está enganado.

Um jovem inglês partilhou a pesquisa feita pela avó, de 86 anos. Aliás, partilhou o pedido que a sua avó fez ao Google.

“Por favor traduza estes números romanos mcmxcviii obrigada”, lê-se na imagem partilhada por Ben John no Twitter. Uma imagem já conta com mais de 21 mil partilhas.

Omg opened my Nan's laptop and when she's googled something she's put 'please' and 'thank you'. I can't 😂😂😂 pic.twitter.com/hiy2tecBjU — Ben (@Push10Ben) 9 de junho de 2016

“Eu vivo com o meu namorado e nós não temos secadora em casa portanto costumo ir a casa da minha avó para lavar a roupa”, conta Ben à BBC.

Enquanto esperava, decidiu ir à internet. Abriu o computador da idosa e, como May não tinha desligado o aparelho – limitou-se a fechar a tampa do portátil – viu a sua última pesquisa.

“Ela viu um programa de televisão, mas não conseguiu perceber em que data tinha sido produzido então decidiu pesquisar os números romanos no Google”, explicou o jovem de 25 anos.

Como a sua primeira reação foi rir-se, decidiu partilhar a imagem para os amigos verem. Sem nunca imaginar as proporções da mesma.

Ben chegou a perguntar à avó por que motivo escreveu “por favor” e “obrigada” na pesquisa. “(..) Parece que ela acha que há alguém – uma pessoa – na sede da Google que trata das pesquisas. Achou que, ao ser bem-educada, a pesquisa seria mais rápida”.

E apesar de não não haver ninguém (ou pelo menos, uma pessoa a tempo inteiro) a tratar das pesquisas, o motor busca não conseguiu ficar indiferente à gentileza de May Ashworth. “Querida avó do Ben, esperamos que se encontre bem. No meio de milhões de pesquisas, a sua fez-nos sorrir. Ah, e é 1998”, lê-se no Twitter da Google UK.