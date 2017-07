A Santa Casa da Misericórdia anunciou, esta quarta-feira, que o Joker vai terminar a partir de domingo, dia 6 de agosto, avança o Diário de Notícias.

Em comunicado, a Santa Casa refere que o jogo em causa será suspenso “com data de regresso indefinida”, com o objetivo de poder renovar o portefólio da empresa e lançar "novos jogos mais apelativos e adaptados às exigências do Mercado".

Para além da suspensão, haverá ainda mudanças no Totobola e no pagamento de prémios. Quanto às alterações no Totobola, os jogos de reserva vão acabar e a Santa Casa passa a cancelar os desafios e a atribuir como certo os prognósticos (1X2), em caso de cancelamento ou adiamento dos jogos. Também os prognósticos no Super 14 vão passar a ser iguais aos do Totobola.

Já no que diz respeito ao pagamento, os prémios entre os dois mil e os cinco mil euros, passam a poder ser transferidos, para a conta bancária dos apostadores, no prazo de 72 horas.