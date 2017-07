Um estudo analisou 2.400 ingredientes cosméticos para perceber de que forma afetam a nossa saúde, tendo descoberto que 1.200 são tóxicos.

Sara Werner, uma especialista em cosmética, afirmou ao Deporte y Vida do jornal espanhol AS, que um produto que seja natural não significa que seja bom e um produto com ingredientes tóxicos pode também não significar que seja mau.

A especialista disse ainda que apesar destas substâncias serem reguladas não o são da melhor maneira, pois as empresas não estudam o efeito acumulativo que estes têm, ou seja, por mais que o ingrediente seja inofensivo o que acontece quando misturado com outros?

Sara é a co-fundadora do Environmental Working Group, nos Estados Unidos da América, cujo site o pode ajudar a perceber quais os cosméticos que não são prejudiciais.