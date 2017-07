A área que as chamas do incêndio de Mação, distrito de Santarém, já queimaram corresponde a quase 50% da área total do concelho.

De acordo com o vice-presidente da Câmara, arderam perto de 20 mil hectares e há “cinco a sete casas” de primeira habitação que foram destruídas, cita a agência Lusa.

A situação é “extremamente preocupante", sublinha o autarca, acrescentando que o pior ainda está para vir.

"Normalmente, a imprensa valoriza o incêndio como o grande dia da tragédia. Em territórios em que a floresta é a principal fonte de riqueza, este é só o primeiro dia dos próximos 30 anos de falta de rendimento, de falta de atividade económica, de famílias com dificuldades económicas", lamentou António Louro.

O autarca confirmou que várias aldeias foram evacuadas ao longo dos últimos dias, tendo sido retiradas "centenas de pessoas", mas não soube precisar o número.

As frentes do incêndio continuam a ameaçar várias aldeias, e as chamas estão longe de estarem controladas.

Para o vice-presidente, os meios necessários "finalmente” estão no terreno, mas chegaram demasiado tarde.

"Os meios que tivemos hoje não estiveram cá no domingo quando precisávamos deles, não estiveram cá na segunda quando precisávamos deles, nem estiveram cá na terça-feira quando precisávamos deles", criticou António Louro.

Recorde-se que as três frentes de incêndio que ainda lavram no concelho tiveram origem no fogo que começou domingo na Sertã, distrito de Castelo Branco.