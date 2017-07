Além dos incêndios, a notícia de que o chefe da segurança interna só soube do roubo em Tancos pela comunicação social também merece destaque em várias primeiras páginas.

Jornal i

Marcelo Rebelo de Sousa. "Em ditadura, há 50 anos, eu lembro-me, era possível haver tragédias e nunca ninguém percebia bem quais eram os contornos porque não havia MP autónomo, juízes independentes ou comunicação social livre. Em democracia há tudo isso, e é uma riqueza. Essa é a diferença do Estado democrático".

PGR confirma 64 nomes e diz estar a avaliar mais dois

Lista foi revelada às 21h10, Marcelo comentou em menos de uma hora

Correio da Manhã

Chamas alastram. Mais de mil pessoas fogem do fogo

Portugal punido põe sexo de mulheres aos 50 anos

Saiba como funciona o IRS para casais separados com filhos

Jornal de Notícias

Juízes censurados por preconceito contra mulheres

Bombeiros denunciam "desnorte" no comando

Avós trabalham cada vez até mais tarde

Pai acusado de violar filhas quase todos os dias durante uma década

Matrículas. Falhas informáticas obrigam escolas a voltar ao papel

Tancos. Chefe da segurança interna soube do roubo pelos jornais

Público

Duas em cada três agressões a mulheres não dão origem a queixa

Incêndios. Chamas ameaçaram casas em vários pontos do país

Chineses já garantiram 2,5%do capital da TAP

Saiba o que vai mudar nas escolas no próximo ano letivo

Responsável da segurança interna soube do roubo de Tancos pelas notícias

Diário de Notícias

Ministério Público investiga novo caso de violência na esquadra de Alfragide

MEO Arena. Festival da Eurovisão em Lisboa vai ser financiado por taxa dos turistas

Taxistas. Burlões apanhados no aeroporto ficam impunes

Canibalismo é parte de ritual para entrar em cartel mexicano

Santa Casa acaba com joker e muda regras do totobola

Presidente em Mação. Marcelo em zona crítica na fronteira entre Ribatejo e Beira Baixa. Fogo também causou medo em Setúbal

Jornal de Negócios

Novo Banco oferece depósitos para evitar perdas no retalho

BPI mantém marca, Angola e comissões

Grécia passa o primeiro teste na emissão de dívida

Receita e reembolso de IRS pressionam contas públicas

A Bola

Titularidade, Títulos e permanência em Portugal. Salvio quer tudo

FC Porto. Wendel está a chegar

Record

Gómez quer ser águia. "Já falei com Salvio do Benfica" "Ele disse-me maravilhas do clube"

PSG pensa em Rui Patrício

O Jogo

Rúben Neves: "Danilo foi o melhor de 2016/17

Wendel faz força para ser Dragão

Benfica. Lateral Douglas em estudo