O Presidente norte-americano, Donald Trump, bloqueou a modelo Chrissy Teigen, esposa do músico John Legend, no Twitter.

A revelação foi feita pela própria que partilhou nas redes sociais uma imagem sobre o bloqueio feito pelo Presidente dos EUA: "Após nove anos a odiar Donald J Trump, dizer-lhe que ninguém gosta dele foi o limite”, escreveu a mulher de John Legend na legenda de uma imagem.

A manequim e o marido são uns críticos recorrentes do trabalho e das declarações de Trump e apoiaram Hillary Clinton durante a campanha presidencial.

After 9 years of hating Donald J Trump, telling him "lol no one likes you" was the straw pic.twitter.com/MhZ6bXT1Dp