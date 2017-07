Está na moda….

Os serviços de proximidade que deviam ser dispensados ao interior resumem-se à entreajuda dos vizinhos

“A comunicação do governo acaba sempre num embuste… O governo não sabe sequer resolver os problemas que ele próprio cria… Mas caramba!” É isso mesmo, caramba! Anda o cavalheiro há quase dois anos a tentar acordar os portugueses para a desgraça iminente, que ainda por cima tarda, e nada! Das duas, uma: ou ele é um visionário a pregar no deserto ou carrega um ressaibo inconformado que não lhe dá sossego. Até prova em contrário… a segunda é a mais plausível. Consensual.

Não fora o país continuar a arder, e as ventanias desembestadas persistirem em azucrinar o infausto trabalho dos bombeiros, e o verão podia correr de feição, remansoso, soalheiro. E os portugueses, descomprimidos, com direito ao gozo de certas blandícias. Portugal está na mó de cima, mesmo para quem se afadigou a antever crise em cima de descalabro. A recente vinda a Lisboa do comissário europeu Pierre Moscovici, por exemplo, e as suas entusiásticas declinações do vocábulo “impressionar” convocam uma ironia gostosa: vir tecer loas a Portugal, o país que os senhores-Europa tentaram vergar com aquelas ameaças de sanções... Tem que se lhe diga! A hipocrisia não tem limites. Tal como, aliás, com os prognósticos do FMI. FMI que nos habituou a um comportamento esquizoide: a chefe, Christine Lagarde, dizia uma coisa, os funcionários dela chegavam cá e exigiam outra. Finalmente parece que se conseguiram juntar para acertar o que dizer.

Mas Portugal também está na crista da onda – literalmente no que ao surf diz respeito – por outros motivos. Como destino turístico está na moda, e é um ver--se-te-avias de turistas a enxamear cidades e vilas. E convém não desmerecer, bem pelo contrário, o notável reconhecimento internacional dos nossos novéis cientistas. O país pode orgulhar-se das suas universidades e centros de investigação – apesar dos tratos de polé que lhe foram infligidos –, e cá no Norte não deixamos os créditos por mãos alheias: UMinho, U. Porto, UTAD, referindo apenas universidades, têm feito jus ao que delas se espera. Se o Portugal de outrora deu novos mundos ao mundo, o de hoje não anda esmadrigado, como alguns querem fazer crer.

Como não anda tresmalhado, antes preguiçosamente se pasce onde o prado abunde, o gado da serra da Cabreira, e muito menos o povo que nas aldeias serranas faz pelo sustento. Um périplo pelas aldeias serranas de Cabeceiras de Basto – foi o caso – é uma bênção do olhar e um lavar de alma, tal é a beleza da paisagem e a autenticidade dos lugares. Aldeias, aninhadas nos cumes onde o ar se rarefaz, pouco mais do que uma dezena de casas e tantas vezes menos de uma dezena de habitantes – os novos saíram, os velhos vão morrendo e é mais uma porta que se fecha –, assistem ao desfilar dos dias de quem, em rigor, pode apregoar que quem não trabuca não manduca. Os serviços de proximidade que se esperaria fossem dispensados a quem ali vive resumem-se à boa vontade e à entreajuda dos vizinhos. Tudo lhes foi e é sonegado. Até para receberem o correio têm de fazer 40 quilómetros pelas estradas da serra. A sede do concelho vai sendo melhorada, e das aldeias distribuem-se desdobráveis, dão- -nas como típicas, reforçam a oferta turística.

É o Portugal da arqueologia social. Também está na moda.

