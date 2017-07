Visão prospetiva

A educação é dirigida por pessoas estranhas ao sistema mas que se apropriam dele e o dirigem como entendem

Construir o futuro é o objetivo do presente, ou seja, é hoje que se prepara o futuro, já que viver o dia-a- -dia sem almejar qualquer objetivo no futuro é apenas vegetar.

A visão prospetiva obriga-nos a projetar o futuro, significando isto que temos de o construir, o que requer, como é óbvio, que temos de ter uma ideia de como o imaginamos e, se possível, levando em conta os recursos de que podemos dispor para o construir, e avaliar ainda a posição relativa do seu enquadramento nas diversas variáveis sociopolíticas institucionais, quer do Estado (oficiais) quer privadas, de modo a ser possível alguma harmonia e um certo equilíbrio, de acordo com o orçamento disponível, nos recursos existentes.

Dentro desta linha de raciocínio, temos para nós que o mesmo é dizer que estamos a falar da reforma que urge realizar, primeiro a nível das ideias e, depois, na aplicação e implementação das mesmas.

Mas o que é a reforma de que estamos a falar? É tão-só o corte radical com a rotina do dia-a-dia que leva a que os dias se repitam sem que se questione a produtividade diária da ação, a forma adotada, sem que se questione o método utilizado e sem cuidar de saber se tudo isto está em linha com as capacidades dos recursos humanos existentes, ou seja, se são compatíveis ou incompatíveis com eles.

Esta postura, em Portugal, ainda é considerada revolucionária, só que precisamos de andar depressa porque estamos muito atrasados e porque não estamos habituados a pensar sobre o futuro, talvez porque saibamos que, no futuro, estaremos todos mortos!

Se pensarmos na escola, na universidade, no ensino, aí percebemos que é um sistema que é dirigido por pessoas estranhas ao sistema de ensino mas que se apropriam dele e o dirigem como entendem, mesmo sem ouvir a opinião dos funcionários de carreira que já lá estão, acomodados, há muito tempo. Depois vão-se embora e nunca mais querem saber da política educativa.

Ora, se houvesse uma ideia acerca da educação que interessa ao país e uma linha traçada a partir de uma Assembleia da República acolitada pela Comissão Nacional de Educação, aí não era possível a qualquer um chegar a ministro da Educação, e muito menos a educação mudar de política de cada vez que se muda de governo e de partido no governo.

É que a instrumentalização do ensino faz com que ele se cristalize e que os recursos humanos entrem em rotina e até em resistência passiva, desafiando os tais milicianos que vêm dirigir a educação, só por um tempo...

Isto quer dizer que é preciso haver um diagnóstico, primeiro, para depois se prescrever uma medicação adequada.

É preciso, depois, estar atento porque, por vezes, tem de se mudar de rumo urgentemente. Ora, aqui em Portugal, as mudanças são tão lentas que demoram anos.

E onde está a visão prospetiva?

Nota: Claro que também estamos a falar do futuro do desporto!, Sociólogo, Escreve quinzenalmente