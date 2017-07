Todos nós já tivemos de resolver o problema de como vamos da porta do avião até à porta do hotel, à chegada ao destino de férias. Felizmente, as plataformas de mobilidade tornaram essa experiência mais simples e tranquila. O desafio, agora, é outro: como tornar igualmente segura e previsível a experiência daqueles que, durante as férias, querem movimentar-se numa área alargada sem estarem confinados ao seu hotel, à sua praia.

O turismo conheceu uma verdadeira revolução ao longo dos últimos anos. Curiosamente, esta revolução não se deveu a mudanças profundas nos aviões e nos hotéis, que permanecem semelhantes com o passar das décadas. Deveu-se à tecnologia. Com a internet, marcar um voo e um quarto numa cidade no outro lado do mundo é muito menos complicado do que decidir para onde viajar. No entanto, mesmo com todas as portas que a internet abriu, a chegada ao destino de férias permaneceu um desafio por resolver durante anos: lidar com um idioma estrangeiro, com uma moeda diferente, com nomes de ruas estranhos e com redes de transporte desconhecidas e que não chegam a todo o lado. Em Portugal, este desafio é particularmente importante – só este ano teremos 21 milhões de visitantes que precisarão de chegar aos seus hotéis, de conhecer as nossas cidades e também de se aventurar mais longe.

É precisamente aí que plataformas como a Uber podem ajudar. Ao longo dos anos e um pouco por todo o mundo, a Uber tornou-se parte integrante da experiência de quem viaja, de tal modo que é, frequentemente, a primeira aplicação que uma pessoa abre quando chega a uma cidade estrangeira: no último ano, mais de 750 mil turistas de 81 países diferentes abriram a app da Uber para viajar em Portugal. Desta forma, temos contribuído não só para ajudar a resolver a questão de como chegar do aeroporto ao hotel como também a permitir que quem nos visita possa explorar facilmente as nossas cidades.

Mas se as ansiedades de chegar ao hotel e explorar o centro de uma cidade já foram ultrapassadas, existem outras por resolver. Sobretudo em zonas de praia, fora das cidades, é muito frequente que queiramos conhecer um pouco mais – fazer uma caminhada na serra, experimentar uma praia diferente ou ir a um restaurante um pouco mais distante. E muitas vezes não o fazemos porque não há uma solução conveniente, previsível e segura.

Em Lisboa e no Porto, a Uber tem sido cada vez mais levada pelos seus utilizadores a ir para além dos grandes centros urbanos.

E por isso é hoje tão simples explorar as praias de Sintra e as caves de Gaia com um toque no smartphone como é ir às baixas lisboeta e portuense.

Agora queremos dar o mesmo tipo de contributo também ao Algarve, uma região extensa e cuja população triplica nos meses de verão. Porque se estamos a servir algarvios e turistas entre Faro e Albufeira há mais de um ano, também entendemos as dores de quem está em Portimão e quer dar um mergulho em Sagres – especialmente quem não tem carta ou simplesmente não quer ter de conduzir para onde quer que vá.

Por isso, este verão, a Uber vai passar a estar disponível em toda a extensão da costa algarvia. Para que nenhum reencontro de amigos ou passeio em família fique por concretizar e para que tanto quem vive como quem visita o Algarve possa viajar por toda a região, independentemente do ponto de partida e do destino – de Sagres a Vila Real de Santo António.

Diretor-geral Ibéria Uber