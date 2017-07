A quarta via

A União Europeia (UE), sobretudo a seguir ao referendo inglês que deu a vitória ao Brexit e aos picos nacionalistas e populistas verificados na Holanda e na Áustria ou que, noutros moldes, sobrevivem na Hungria e na Polónia, polarizou-se profundamente num confronto entre os que apostavam na continuação do projeto europeu e os que desejavam a sua dissolução.

Por largos meses, europeístas por um lado e antieuropeístas pelo outro cerraram fileiras na sua barricada, com a ala neoliberal a ser predominante no campo europeísta, e a ala xenófoba nos nacionalistas e populistas. A revolta contra as teorias dominantes pôs em causa esta dicotomia e gerou um fenómeno de desmultiplicação. As duas vias transformaram-se em quatro, cada uma delas com diversas matizes internas.

A grande coligação pró-europeia entrou em lenta dissolução com a autonomização da alternativa progressista. Na frente eurocética foram demarcadas as fronteiras entre a corrente de extrema-direita e a corrente de esquerda radical, como as eleições presidenciais francesas bem evidenciaram.

Num esboço voluntariamente simplificado, a UE passou a dispor de quatro vias de progresso ou retrocesso: os pró--europeus da direita neoliberal, os nacionalistas e populistas da extrema-direita, os nacionalistas e populistas da extrema-esquerda e os pró-europeus de esquerda democrática e progressista, que emergiram como uma quarta via para o futuro do projeto europeu.

Esta quarta via, que a prática do atual governo em Portugal ajudou a inspirar, está ainda em fase de consolidação. A recuperação de práticas bem-sucedidas no passado, designadamente os modelos sociais-democratas avançados que estiveram na origem do melhor que a UE ainda hoje preserva, exige um profundo trabalho de adaptação aos novos desafios da globalização e da revolução digital que transformaram a textura das sociedades e das comunidades em que vivemos.

Tendo em conta a mobilização recente dos jovens europeus para uma acrescida participação política, a quarta via tem o desafio de encontrar respostas que conjuguem liberdade e justiça social no quadro dum novo modelo de criação de valor baseado em plataformas flexíveis de produção industrial e prestação de serviços.

A flexibilidade necessária tem de ter como contrapartida um compromisso político com a educação e a qualificação ao longo da vida e com regimes contratuais que acautelem a transição dos direitos e o acesso universal aos sistemas de proteção social.

O objetivo é criar comunidades saudáveis e prósperas de que, em última análise, beneficiam empregadores e empregados, produtores e consumidores, empreendedores e colaboradores, numa rede de nova geração em que cada cidadão desempenha ao longo da vida, e por vezes em simultâneo, vários papéis na comunidade.

O desenvolvimento ainda ténue mas muito significativo de um pilar social para o futuro da UE é um primeiro resultado palpável da quarta via emergente. Uma via que sintetiza o melhor da história e da identidade da social-democracia e do socialismo democrático na Europa e no mundo, com a necessidade de responder aos desafios dos novos tempos.

Uma via que reforça o pluralismo, essência do projeto europeu que a crise ética e financeira quase destruiu.

Eurodeputado