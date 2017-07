E ao terceiro dia, a persistência caiu.

O Ministério Público publicou os nomes das 64 vítimas falecidas nos incêndios de Pedrógão, depois de o governo ter remetido as responsabilidades da não divulgação para o segredo de justiça e de o caso ter causado um terramoto político.

A libertação da informação surge depois de ter sido inquirida Isabel Monteiro, a empresária que nos últimos dias tinha divulgado uma lista de vítimas que ascendia a mais de 70 pessoas.

Em reação à publicação da lista, Marcelo Rebelo de Sousa optou por não comentar, visto que “o Presidente da República respeita a autonomia do Ministério Público e a “última coisa” que fará é “imiscuir-se no trabalho da Justiça”.

Mas, como sempre, o não comentário de Marcelo serviu para comentar bastante, ainda que subtilmente:

“Essa é a diferença do Estado democrático”, defendeu o mais alto magistrado da nação. “Em ditadura, eu lembro-me, há cinquenta anos, era possível haver tragédias e nunca ninguém percebia bem quais eram os contornos das tragédias, porque não havia Ministério Público autónomo, juízes independentes, não havia comunicação social livre”, sustentou o Presidente. “Em democracia, há tudo isto e isso é uma riqueza”, elogiou, terminando num elogio à liberdade de imprensa numa semana em que esta sofreu críticas por parte do palco político.

Há precisamente “cinquenta anos”, em 1967, sucederam-se as trágicas cheias na Grande Lisboa, cujas inundações vitimaram centenas de cidadãos ainda hoje de número incerto.

Artigo 86, apenas

Ao que o i apurou junto de fonte do MP, a revelação da lista por parte da Procuradoria-Geral da República tem como catalisador o artigo 86 do Código de Processo Penal e não qualquer pedido por parte do governo liderado por António Costa.

De acordo com a alínea 13 do artigo em questão, “o segredo de justiça não impede a prestação de esclarecimentos públicos pela autoridade judiciária quando forem necessários ao restabelecimento da verdade e não prejudicarem a investigação”, seja “a pedido de pessoas publicamente postas em causa;, seja “para garantir a segurança de pessoas e bens ou a tranquilidade pública”.

De acordo com o comunicado da PGR emitido ontem à noite pelas 21h10, a inquirição a Isabel Monteiro “teve essencialmente como objeto concretizar com rigor a identidade das vítimas indicadas pela testemunha em lista publicitada em órgãos de comunicação social”.

Após esta diligência, “apurou-se a existência de diversas imprecisões quanto à identificação das pessoas indicadas na referida lista, bem como repetição de nomes em, pelo menos, seis situações”, continua o comunicado do Ministério Público, que adianta que, no essencial, os nomes da lista da empresária e os da investigação eram os mesmos. É aberta exceção para dois casos, o de Alzira Costa, a mulher que perdeu a vida depois de ter sido atropelada quando alegadamente fugia das chamas, e José Rosa Tomás.

O PGR não aumenta contudo o número de vítimas do incêndio para 66, sublinhando que a morte de Alzira Costa está a ser investigada no âmbito de outro inquérito iniciado após haver notícia deste acidente de viação. Já sobre José Rosa Tomás, a PGR diz que a causa de morte, até ao momento, não está sinalizada como diretamente relacionada com o incêndio. “O Ministério Público não deixará de recolher elementos com vista a definir todas as circunstâncias em que a mesma ocorreu”.

O Ministério Público adianta ainda que o inquérito relativo aos incêndios se encontra em investigação a situação de 150 vítimas não mortais, tendo já sido inquiridos 40 sobreviventes. É ainda renovado o apelo para que todos os que tenham conhecimento de quaisquer factos relacionados com os incêndios de Pedrógão Grande os transmitam à justiça.

A conversa subiu de tom, o debate desceu de nível Ontem, antes da lista ser tornada pública, o dia passou-se com renovada tensão entre o PS e o PSD a respeito da mesma.

Depois de o recém-eleito líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, ter exigido ao governo a revelação dos nomes pertencentes à lista de 64 vítimas dos incêndios em Pedrógão Grande, os socialistas ripostaram e acusaram a oposição de ter pedido para que se violasse o segredo de justiça.

Em conferência de imprensa dada ontem no Largo do Rato, Ana Catarina Mendes acusou o PSD de ter lançado “um ultimato ao governo para que violasse o segredo de justiça”.

Hugo Soares cumpriu, de facto, com a promessa da véspera, causando consequências depois de não conseguir a exposição nominal da lista. O novo presidente da bancada “laranja” requereu ontem, “com caráter de urgência, uma reunião da comissão permanente da Assembleia da República para que este assunto possa ser debatido”. Ferro Rodrigues convocou de seguida uma reunião da conferência de líderes para esta quarta-feira, de modo a dar seguimento ao requerimento do PSD. O PS reagiu, afirmando-se “presente para discutir tudo o que for necessário para discutir, desde que não implique desrespeito pelo que se passou com as famílias enlutadas”.

Para Hugo Soares, “o governo pode e deve pedir o levantamento desse segredo [de justiça] para devolver a calma e a confiança às pessoas”.

“Se não sabe governar nem tomar decisões no momento difícil, então tivesse deixado governar quem ganhou as eleições”, disparou o deputado, rumo a António Costa.

Quem não parece ter gostado do estilo do ex-líder da JSD foi Ana Catarina Mendes.

O grau zero de sentido

Na conferência de imprensa já referida, a secretária-geral adjunta do Partido Socialista disse que “caiu a máscara ao PSD”, sendo, para ela, “inaceitável o aproveitamento político-partidário com tamanha tragédia humana que se viveu e vive” em Pedrógão.

“A direita, em particular o PSD, tenta explorar politicamente” a tragédia, escutou-se ontem na sede nacional do PS. Segundo Ana Catarina Mendes, a oposição “atingiu o grau zero de sentido de Estado”.

A dirigente socialista considerou lamentável a “insinuação de barragem mediática”, negando que o governo esteja “a esconder o número de vítimas”. Para a também deputada, as críticas do PSD servem somente para “dar azo a especulação” e não passam de “encenação política”.

“Sem rumo” e tomada “pelo mais absoluto populismo”, foi como Ana Catarina descreveu ontem a oposição.

“As forças de segurança, a Proteção Civil, as Forças Armadas e agora até a justiça são alvo permanente da direita para confundir os portugueses”, atirou, nomeando a vontade do PS de “reafirmar a confiança nas instituições do Estado de direito”.

A MOÇÃO DE QUE TODOS FALAM E NINGUÉM FAZ

Acerca da possibilidade de uma moção de censura, não descartada pelo CDS e não contrariada pelo PSD, Ana Catarina Mendes considerou-a “constitucionalmente prevista”, mas lamentou que fosse usada como “arma de arremesso político contra o que aconteceu em Pedrógão”.

Ontem, Assunção Cristas revelou que o “CDS quer saber toda a verdade e não exclui nenhum tipo de instrumento parlamentar” – incluindo a dita moção de censura.

O PSD, por outro lado, afirmou, novamente pela voz de Hugo Soares, que esse não era um cenário “em cima da mesa” e que, caso o CDS a apresentasse, o seu partido depois decidiria “o que fazer” – a mesma resposta, coincidentemente, que dera na véspera sobre a possibilidade de a lista das vítimas de Pedrógão não ser publicada: depois vemos.