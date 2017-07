Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se ao local, na sequência dos três incêndios que lavram nos distritos de Santarém e Castelo Branco, esta terça-feira, para dar uma palavra de "solidariedade e apoio aos operacionais que são muitos e bons" e uma "palavra de confiança às populações".

O presidente da Câmara adiantou, em declarações à Agência Lusa, que já foram evacuadas mais de uma dezena de aldeias. "É uma situação inimaginável que não se previa que pudesse acontecer".

O incêndio que deflagra teve início no concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco, no domingo, e terá chegado também a Proença-a-Nova.

Pelas 19h, no combate às chamas, estavam no terreno 1095 operacionais, apoiados por 336 viaturas e 11 meios aéreos.