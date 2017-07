A Procuradoria Geral da República divulgou esta noite a lista dos nomes das 64 vítimas mortais do incêndio de Pedrógão Grande.

A libertação da informação surge depois de ter sido inquirida Isabel Monteiro, a empresária que nos últimos dias tinha divulgado uma lista de vítimas que ascendia a mais de 70 pessoas.

De acordo com o comunicado da PGR, a inquirição "teve essencialmente como objeto concretizar com rigor a identidade das vítimas indicadas pela testemunha em lista publicitada em órgãos de comunicação social".

Após esta diligência, "apurou-se a existência de diversas imprecisões quanto à identificação das pessoas indicadas na referida lista, bem como repetição de nomes em, pelo menos, seis situações", continua o comunicado do Ministério Público, que adianta que, no essencial, os nomes da lista da empresária e os da investigação eram os mesmos. É aberta excepção para dois casos, o de Alzira Costa, a mulher que perdeu a vida depois de ter sido atropelada quando alegadamente fugia das chamas, e José Rosa Tomás.

O PGR não aumenta contudo o número de vítimas do incêndio para 66. sublinhando que a morte de Alzira Costa está a ser investigada no âmbito de outro inquérito iniciado após haver notícia deste acidente de viação. Já sobre José Rosa Tomás, a PGR diz que a causa de morte, até ao momento, não está está sinalizada como diretamente relacionada com o incêndio. "O Ministério Público não deixará de recolher elementos com vista a definir todas as circunstâncias em que a mesma ocorreu."

O Ministério Público adianta ainda que inquérito relativo aos incêndios se encontra em investigação a situação de 150 vítimas não mortais, tendo já sido inquiridos 40 sobreviventes. É ainda renovado o apelo para que todos os que tenham conhecimento de quaisquer factos relacionados com os incêndios de Pedrógão Grande os transmitam à justiça.

LISTA OFICIAL

INCÊNDIOS DE PEDRÓGÃO GRANDE

Vítimas mortais em 25.07.2017