Associado à infidelidade está, na maior parte das vezes, o sexo, ou pelo menos coisas físicas, como dar um beijo ou as mãos. No entanto, e de acordo com vários especialistas, o tipo de traição mais comum pode ir mais além do que o físico.

Segundo o Business Insider, os casos emocionais são mais comuns do que os físicos. De acordo com um estudo realizado, cerca de 45% dos homens e 25% das mulheres admitiram ter algum tipo de caso emocional fora dos relacionamentos com os seus companheiros/as, ou seja, 20% mais do que as pessoas que admitiram ter apenas um caso físico.

Estes casos emocionais são definidos como sentimentos platónicos ou de amizade por outra pessoa que, gradualmente, se transforam em algo mais sério (a nivel sentimental) ou em relações sexuais enquanto a pessoa está numa outra relação assumida com alguém.