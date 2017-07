Um estudo realizado por investigadores da Weill Cornell Medicine, revela as 16 emoções positivas que, em conjunto, podem contribuir para que tenha ainda mais saúde.

De acordo com o estudo, ter, diariamente, sentimentos como felicidade, euforia e diversão ajuda a reduzir o risco de inflamação do corpo. Já as emoções negativas, como é o caso do medo, da vergonha ou do aborrecimento, não têm impacto algum nos níveis de inflamação das pessoas, segundo reporta o Daily Mail.

"Existem muitos tipos de felicidade e a experiência de uma diversidade de estados emocionais pode reduzir a vulnerabilidade de uma pessoa a [distúrbios] impedindo que uma emoção domine a sua vida emocional", disse o principal autor do estudo, o professor Anthony Ong.

As 16 emoções positivas que lhe trazem mais saúde:

O entusiasmo; interesse; determinação; euforia; diversão; inspiração; alerta; atividade; força; orgulho; atenção; felicidade; relaxamento; alegria; estar à vontade; calma.

As 16 emoções negativas, mas que não têm impacto na inflamação do corpo:

Estar assustado; ter medo; chateado; angústia; tensão; nervosismo; vergonha; culpa; irritação; hostilidade; cansaço; lentidão; sonolência; tristeza; humor em baixo (ligeiramente depressivo); sonolência.