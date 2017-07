A pouco e pouco, os mercados em Lisboa têm vindo a ganhar nova vida e querem recuperar o seu lugar na rotina dos clientes – sobretudo dos mais jovens. Se há alguns anos estes eram locais privilegiados para as compras dos lisboetas, com o passar dos tempos foram perdendo brilho, relevância e terreno para as grandes superfícies. Mas os hábitos dos consumidores estão a mudar e estes espaços também, através de intervenções de modernização. A fórmula é simples: instalar “novos elementos âncora”, capazes de “potencializar a renovação e integração” daquela que é a sua oferta tradicional.

Estas alterações surgem no âmbito da campanha de requalificação e de revitalização dos 25 mercados municipais de Lisboa, que “prevê a melhoria das condições de funcionamento, a adaptação às exigências dos novos tempos, a ampliação e diversificação da oferta de bens e serviços, a atribuição e criação de novas e modernas funcionalidades”, diz a autarquia.

Depois de os de Campo de Ourique e da Ribeira se terem tornado “coqueluches” da cidade, a grande aposta vai ser a transformação do Mercado de Santos. E ao contrário da grande maioria, em vez de apostar na restauração, vai tentar recuperar o seu espaço e preferência dos clientes com a abertura de um supermercado. O protocolo já foi assinado com o grupo DIA e a ideia é o supermercado da cadeia espanhola ocupar o interior do mercado, estando o exterior destinado aos comerciantes que ainda resistiam à degradação.

“Os 17 comerciantes do mercado dos setores hortofrutícola, pescado, charcutaria e restauração serão reinstalados no terraço da parte exterior do mercado, que iremos transformar numa verdadeira praça, que terá ainda um quiosque para promover o convívio entre os habitantes do bairro”, revela ao i o departamento de relações exteriores da DIA.

Para o grupo espanhol esta aposta é considerada estratégica face à sua localização e dimensão, daí estar prevista a abertura do supermercado com um novo conceito: o Minipreço Family. “Esta foi uma oportunidade que detetámos através de um concurso público que a Câmara Municipal de Lisboa lançou para a requalificação dos mercados históricos da capital. O mercado de Santos, pela sua localização estratégica, afigura-se como uma oportunidade única de abrirmos o primeiro Minipreço Family na cidade de Lisboa, num espaço com mais de mil metros quadrados que permitirá o fornecimento de toda a zona envolvente com um sortido amplo e variado característico deste formato com mais de cinco mil referências”, salienta a empresa.

Ao todo está previsto um investimento na ordem dos dois milhões de euros na requalificação e, a par dos trabalhadores que estão alocados ao grupo no supermercado que já existe nesse bairro, a empresa prevê mais do que duplicar esse número. As obras de requalificação deverão ficar concluídas no prazo de 90 dias.

“Este projeto é fundamental para a requalificação não só do mercado como de todo o bairro. Vamos manter a traça original de 1989, adaptando-a à nova realidade do século XXI. Por tudo isto, esta intervenção é vista como fundamental por todos os que coabitam e coexistem neste espaço que queremos que seja um polo agregador de toda a comunidade”, salienta o departamento do grupo, acrescentando ainda que o novo espaço “vai ser, seguramente, um ponto de encontro fundamental com uma ampla oferta num espaço único de convívio, comércio e lazer”.

Para já, não está previsto investir em projetos semelhantes noutras zonas, mas a hipótese não está descartada. “Estamos sempre disponíveis para analisar projetos que entendamos como fundamentais e que possam trazer valor acrescentados às nossas insígnias e às populações que servimos”, garantiu ao i o grupo espanhol.

Ainda em transformação

Também em mudança está o Mercado de Alvalade Norte, que no próximo dia 31 de julho cumpre 53 anos. Ainda este fim de semana inaugurou um parque infantil no interior, estando para breve a abertura de um novo espaço destinado à restauração. As bancas foram também alvo de reabilitação. Estas alterações exigiram um investimento de 300 mil euros.

Inicialmente, previa-se que a requalificação deste mercado estivesse pronta no início de 2017, mas acabou por sofrer alguns atrasos e, mesmo assim, só parte das novidades é que estão a funcionar em pleno.

“As obras incluíram a instalação de um grande [...] parque infantil interior, possibilitando a atração de famílias e jovens; a construção de uma zona de lazer e para consumo alimentar; uma decoração com plantas naturais; a reabilitação dos espaços exteriores e a remodelação total das instalações sanitárias”, revelou a autarquia.

Também para breve estão prometidas as alterações no Mercado de Alvalade Sul, perto da Avenida de Roma. Inaugurado em 1949, era para ser um mercado provisório – até que fosse construído um edifício próprio – mas o que é certo é que continua a funcionar nos mesmos moldes: trata-se do único mercado da cidade que é montado e desmontado todos os dias. As estruturas são levantadas de manhã e recolhidas ao final do dia.

Para a sua requalificação, o arquiteto Rui Mendes idealizou um “mercado jardim”. A ideia é que o pequeno jardim ao lado do mercado seja também “intervencionado”, havendo “uma junção” entre os dois elementos. A requalificação deste espaço vem na sequência de uma candidatura submetida por um cidadão ao Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa, a qual se sagrou vencedora. Mas ainda à espera de poder avançar.

Novo espaço arrancou em janeiro

Desde o início do ano que o Mercado de Arroios ganhou uma nova vida. Depois de dois anos de obras de requalificação e de um investimento de um milhão de euros, este espaço com 75 anos apostou na abertura de vinte novas lojas e restaurantes, assim como na promoção de uma série de atividades para crianças e famílias.

Ainda para arrancar está a projeto de construção de uma estufa hidropónica de cultivo de plantas fora da terra, com água e nutrientes – será o primeiro mercado do mundo com esta característica, sendo o projeto da responsabilidade dos LisbonFarmers – no topo da construção. A apresentação já foi feita em abril e a ideia é trazer a agricultura para a cidade, através da produção, sem recurso ao solo, de alimentos hortícolas e ervas aromáticas que serão escoados no próprio mercado. Esta iniciativa tem também uma vertente educacional “em que alunos das escolas de Lisboa, nomeadamente alunos do 3.º ano, poderão conhecer a dinâmica de produção de alimentos na cidade e a distribuição no local de produção”, revela a Junta de Freguesia de Arroios.

Ao mesmo tempo, está prevista uma programação mensal, com circo, visitas guiadas, feiras temáticas e “histórias da vizinhança”, adiantou a presidente da junta. A agenda de animação, feita em parceria com a Associação dos Comerciantes nos Mercados de Lisboa, pretende tornar o mercado num “local para diferentes atividades e com vida”, acrescentou a autarca.

Como a moda começou

A nova vida dos mercados começou sem dúvida primeiro com a renovação do Mercado de Campo de Ourique e, mais tarde, com o da Ribeira. Nos dois casos a fórmula de sucesso é praticamente a mesma: estrutura renovada aliada a uma nova filosofia. Ou seja, juntar as tradicionais bancas de legumes, frutas e peixe a tasquinhas e quiosques gourmet. Os dois mercados reabriram com dezenas de espaços modernos, de oferta variada, desde marisco a doces conventuais, dos vinhos e queijos aos gelados, do sushi aos petiscos tradicionais. A animação também está garantida com a realização de eventos temáticos, a concertos e DJs. Não só atraem clientes nacionais, mas sobretudo captam a atenção dos turistas.

Explorado pela MCO, o Mercado de Campo de Ourique tem como ponto atrativo a área da restauração. Almoçar, jantar ou petiscar já era costume neste espaço, mas recentemente houve investimento numa outra refeição: o brunch. Foi o primeiro mercado lisboeta a surgir com uma nova imagem e a estrear o modelo, que veio a inspirar outros espaços semelhantes.

Também um ex-libris nesta matéria é o centenário Mercado da Ribeira, já considerado um dos espaços de restauração mais animados da cidade. É gerido pela Time Out, que convidou para a Ribeira os as casas ou chefs com melhor apreciação dos críticos da revista. Um conceito que ainda hoje se mantém. O último a estrear-se foi o chef Kiko, que se juntou à lista já conhecida: Henrique Sá Pessoa, Miguel Castro e Silva, Marlene Vieira ou Miguel Laffan.

O sucesso foi tanto que o conceito vai ser replicado em Miami Beach. O local escolhido foi o piso térreo de uma garagem de estacionamento em Drexel Avenue, mesmo ao virar da esquina da Lincoln Road – a rua pedonal mais importante da cidade.

Para breve

Ainda à espera de ver a luz do dia estão as obras de requalificação previstas para o Mercado de Benfica, cuja grande novidade irá assentar nas entregas ao domicílio. Este é apontado como o principal cartão de visita do espaço, um dos mais tradicionais da cidade e também com mais visitantes, uma vez que recebe cerca de três mil clientes por dia.

A junta de freguesia de Benfica já veio reconhecer a necessidade “de requalificação estrutural do mercado para se modernizar e até para se adaptar à legislação dando melhores condições aos consumidores e comerciantes” e garante que as obras deverão arrancar até ao final do ano.

Também na mira das remodelações está o Mercado de São Domingos de Benfica, cuja estratégia deverá assentar em incubadoras de novos negócios, artes e produção. Já no Mercado 31 de Janeiro, a grande novidade será a instalação de uma loja do Cidadão no piso superior.

Fora de Lisboa

Estas renovações nos mercados não são exclusivas da capital. À imagem da Ribeira e de Campo de Ourique, o Mercado de Algés seguiu o exemplo e apresentou uma imagem revitalizada assente sobretudo numa nova área de restauração. A zona de venda de produtos é contígua ao food court, permitindo facilmente a circulação entre ambas. Segundo os responsáveis, foram mantidos todos os comerciantes tradicionais e foi-lhes dada a opção de acompanhar o horário alargado de abertura da área concessionada para restauração, completa ou parcialmente, ou de manter o seu horário antigo.

Outra aposta passa pela oferta de duas esplanadas que dobram a capacidade deste espaço que, assim, tem possibilidade de acolher quase meio milhar de pessoas.

O mesmo exemplo já tinha sido seguido pelo Mercado de Carcavelos. Após cerca de dois milhões de investimento, este espaço apresentou-se totalmente requalificado, com novas infraestruturas e com uma praça urbana dotada de esplanadas. O Eduardo das Conquilhas e os gelados Santini são apontados como os principais projeto âncora. Aliás, o Santini foi um dos primeiros novos inquilinos deste espaço com a mudança do laboratório de gelados de São João do Estoril para esta localidade.

Cascais também não ficou alheio à tendência e apostou igualmente na reabilitação e revitalização deste espaço. Agora pode contar com a realização de eventos gastronómicos temáticos, aliados a uma oferta variada em tasquinhas e restaurantes, assim como uma programação permanente recheada de atividades e eventos.