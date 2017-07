O Novo Banco lançou uma oferta de recompra de dívida própria, com que prevê conseguir poupanças de 500 milhões de euros. Esta é uma operação essencial para que seja concretizada a venda do banco ao fundo norte-americano Lone Star.

A instituição financeira já indicou as 36 séries de emissões de dívida sénior abrangidas pela oferta (com maturidades entre 2019 e 2052) em que é proposto aos detentores dos títulos a sua recompra, pagando já dinheiro por esses títulos para evitar que cheguem à maturidade, com o respetivo pagamento de juros e capital. “É uma oferta com contrapartida em ‘cash’ [dinheiro], proporcionará aos seus detentores um preço alinhado com o mercado e é acompanhada por uma operação de solicitação de consentimento de reembolso antecipado (consent solicitation)”, diz em comunicado..

A oferta abrange títulos de dívida com um valor nominal global de 8,3 mil milhões de euros, “correspondente a cerca de 3000 milhões de euros de passivo contabilístico”, segundo o banco. Os títulos em causa foram emitidos pelo Novo Banco (através das sucursais de Londres e do Luxemburgo) e pelo NB Finance (originalmente emitidos pelo BES Finance).

A oferta decorre até 2 de outubro, estando a liquidação prevista para 4 de outubro. Pelo meio, para a recompra de dívida avançar, os obrigacionistas terão de aprovar em assembleias-gerais o reembolso antecipado dos títulos. Mas apesar de esta oferta ser voluntária, os detentores dos títulos podem aceitar ou não, em causa está a concretização da venda do banco, o que levou desde o início em que se soube que ia ser feita a que investidores e mesmo agências de ‘rating’ mostrassem receios de que fosse “coerciva”.