“Caiu a máscara ao PSD”. Foi assim que Ana Catarina Mendes abriu esta tarde uma conferência no largo do Rato, na sede nacional do Partido Socialista, sobre a polémica recente em torno do número de mortos nos incêndios de Pedrógão Grande.

Para o PS, “é inaceitável o aproveitamento político-partidário com tamanha tragédia humana que se viveu e vive” em Pedrógão.

“A direita, em particular o PSD, tenta explorar politicamente” essa tragédia, acusou Ana Catarina, para quem o Partido Social Democrata “atingiu o grau zero de sentido de Estado”. “Para o PS não vale tudo em política”, vaticinou a número 2 dos socialistas.

A secretária-geral adjunta critica ainda o PSD por ter feito “um ultimato ao governo para que violasse o segredo de justiça” devido ao facto de Hugo Soares, líder parlamentar dos ‘laranjas’, ter dado 24 horas para o governo revelar os nomes da lista de 64 vítimas dos incêndios.

Mendes considerou ainda lamentável a “insinuação de barragem mediática”, como se o governo estivesse “a esconder o número de vítimas”. Para a também deputada, as críticas do PSD servem apenas para “dar azo a especulação”, não passando de uma “encenação política”.

A direita, está “sem rumo” e tomada “pelo mais absoluto populismo”, ouviu-se na sede do PS. “As forças da segurança, a Proteção Civil, as Forças Armadas e agora até a justiça são alvo permanente da direita para confundir os portugueses”, continuou Mendes, salientando a vontade do Partido Socialista de “reafirmar a confiança nas instituições do estado de direito”.

“Do PS, os portugueses sabem o que podem contar”, concluiu a dirigente nacional.​