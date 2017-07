O BPI registou um prejuízo de 102 milhões de euros no primeiro semestre do ano. Sem contabilizar os impactos negativos da venda de 2% do Banco de Fomento Angola (BFA), em janeiro – de 211 milhões de euros – e do programa de rescisões voluntárias e reformas antecipadas – 106 milhões de euros – no segundo trimestre, a instituição financeira liderada por Pablo Forero teria apresentado lucros de 188 milhões nos primeiros seis meses do ano.

No que diz respeito às saídas de trabalhadores, o banco confirmou que “no primeiro semestre de 2017 acordaram voluntariamente a sua saída do banco 617 colaboradores, dos quais 519 correspondem ao programa de saídas voluntárias anunciado em abril, o que implica uma redução anual futura de 36 milhões de euros nos custos de estrutura do BPI. Trata-se de uma medida que surgiu no âmbito do plano de sinergias que o CaixaBank fixou em 120 milhões para os três primeiros exercícios após assumir o domínio do banco. E que já se traduziu também numa descida em 22 milhões de euros nos custos da estrutura para além da saída de pessoal.

Pablo Forero, presidente executivo do BPI, garante, no entanto, que não estão planeadas mais saídas ou fecho de balcões. “Não precisamos de fazer mais programas de saídas. Depois de meses a falar disto, é importante terminar com todas as incertezas. Não precisamos de fazer nada mais. Está tudo feito e estamos na situação em que queremos estar no futuro. Não queremos fechar mais balcões, não é parte da estratégia do BPI”, revelou o responsável, durante a conferência de imprensa.

Em termos recorrentes, Pablo Forero considerou que o BPI teve “um semestre positivo”, durante o qual reforçou a sua solvabilidade e liquidez e ganhou clientes. “Tivemos um primeiro semestre positivo. Mais qualidade de clientes, mais qualidade de risco e mais disciplina. Conseguimos aumentar em 82 milhões de euros os nossos resultados líquidos consolidados, excluindo resultados não recorrentes”, salientou.

Banco destaca atividade comercial

Apesar das perdas, a instituição financeira liderada por Pablo Forero destaca o “reforço da atividade comercial e a confiança dos clientes” que se traduziram num aumento de 1553 milhões de euros nos recursos totais de clientes para 34523 milhões de euros”, com enfoque para o negócio de “fundos de investimento que subiram 1.042 milhões de euros (+20%) - incluindo entradas e valorizações da carteira - e para os depósitos que cresceram 315 milhões de euros (+1,6%)”.

O crédito total do BPI avançou, em termos homólogos, 0,3% para 23494 milhões de euros, sobretudo com o ganho nas empresas. Já os depósitos subiram 1,6% para 20069 milhões de euros.

Já a rubrica de novas imparidades e provisões para créditos caiu de perto de 36 milhões de euros, no primeiro semestre de 2016, para cerca de17 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano.

“A elevada qualidade da carteira de crédito permitiu uma descida das imparidades, em termos anualizados, de 35,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2016 (0,32% da carteira de crédito) para 16,6 milhões de euros (0,15%) no primeiro semestre deste ano”, acrescentando que “o custo do risco de crédito, medido pelas imparidades líquidas de recuperações de crédito anteriormente abatido ao ativo, desceu de 28,6 milhões de euros (0,25%) para 7,5 milhões (0,07%), nos mesmos períodos”.

O crédito com incumprimento representava, no final do semestre, 3,1% do crédito bruto total, face a 4% de um ano antes.