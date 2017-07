A RTP confirmou esta tarde que o Festival Eurovisão da Canção irá realizar-se a 12 de maio, no Parque das Nações, em Lisboa.

As eliminatórias do concurso vão realizar-se entre 8 e 10 de maio. O Terreiro do Paço, em Lisboa, também estará reservado para o evento durante 10 dias, revelou a organização esta terça-feira, numa conferência de imprensa.

Já o festival RTP da canção vai decorrer em Guimarães, no Pavilhão Multiusos.