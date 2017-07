Num novo teste clínico para matar o cancro, alguns pacientes começaram a notar que o seu cabelo estava a ficar mais escuro depois de tomarem um novo tipo de droga.

Segundo a revista JAM Dermatology, este tratamento não era quimioterapia, mas sim um teste de imunoterapia, que visa usar os próprios corpos dos pacientes para combater o cancro, com a ajuda de uma droga.

O teste incluía 52 pacientes com cancro do pulmão, onde uma equipa da Universidade Autónoma de Barcelona testou uma nova droga, que ajuda o sistema imunológico a combater as células cancerígenas. No entanto, ao longo da experiência alguns dos pacientes notaram que o seu cabelo estava a ficar mais escuro, tendo reagido muito melhor ao tratamento do que os restantes.

Este teste sugere que este medicamento pode ser usado no futuro como um possível tratamento para a pigmentação do cabelo.