A Manchester United TV partilhou um momento de boa disposição protagonizado por José Mourinho. Horas depois do particular com o Real Madrid, realizado no estágio de pré-temporada que os Red Devils estão a efetuar nos Estados Unidos, Jesse Lingard foi "entrevistado" pela televisão oficial do United, por ter sido o autor do golo da equipa frente aos merengues (1-1, com o United a vencer por 2-1 nas grandes penalidades).

Ora, apercebendo-se da situação, Mourinho foi-se aproximando sorrateiramente do jogador e acabou por interromper a série de perguntas e respostas. "Marcas um golo e já dás entrevistas?", disparou de forma divertida para Lingard, a quem "abraçou" depois - um gesto que mais parecia uma das famosas "chaves" de wrestling. O jogador gostou.