O preisdente da Assembleia da República convocou para esta quarta-feira, pelas 16h00, uma conferência de líderes parlamentares, na sequência de um requerimento do PSD.

"Na sequência de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, o senhor presidente da Assembleia da República acaba de convocar para quarta-feira uma reunião da conferência de líderes", disse fonte do gabinete de Ferro Rodrigues à agência Lusa.

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, afirmou esta terça-feira que o PSD iria “requerer, com caráter de urgência” uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República para falar sobre a polémica que envolve o número de vítimas mortais do incêndio em Pedrógão Grande.

Entretanto, os socialistas responderam ao PSD: "Se for convocada a Comissão Permanente da Assembleia da República, evidentemente, o PS estará presente para discutir tudo o que for necessário discutir, desde que isso não implique ausência de respeito pela vida das pessoas e pelas famílias que neste momento estão enlutadas", afirmou Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS.

Recorde-se que os números oficiais apontam para 64 mortos, mas têm sido avançados números superiores. Ontem, o gabinete do primeiro-ministro lançou um comunicado à imprensa, informando que “a 14 de julho o Instituto Nacional de Medicina Legal foi notificado pelo Ministério Público de que o processo das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande se encontrava em segredo de justiça e que a divulgação da lista de vítimas será feita pelo Ministério Público se e quando o considerar adequado”.