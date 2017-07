Os trabalhadores do Metro de Lisboa optaram por suspender a greve que estava agendada de 1 a 3 de agosto. O anúncio foi feito esta terça-feira, e a decisão foi tomada em plenário dos trabalhadores.

De acordo com Anabela Carvalheira, da Fectrans – Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações – os trabalhadores decidiram suspender a greve no seguimento de o conselho de administração ter reunido com os trabalhadores.

“Os trabalhadores decidiram dar aqui um compasso de espera para ver aqui se as coisas são realizadas sem termos de recorrer à luta na forma de greve", acrescentou a mesma fonte da Fectrans.