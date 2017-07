Fernando Seara, que está na corrida à Câmara de Odivelas pelo PSD, escolheu como candidato para uma junta de freguesia desse concelho um social democrata que está acusado e a ser julgado num processo de corrupção.

Trata-se de Henrique Muacho que está acusado pelo Ministério Público de sete crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, branqueamento e abuso de poder. O julgamento está em curso.

Mas isso não impediu que Henrique Muacho seja o candidato do PSD à União de Freguesias Póvoa Santo Adrião e Olival Basto, cuja apresentação de candidatura decorreu no passado dia 20 deste mês.

O social democrata é um dos 12 arguidos num caso que envolve maçonaria e um grupo de convívio “Os Pingas”, sendo o ex-diretor-geral de Infra-estruturas do Ministério da Administração Interna, João Correia, o principal arguido sendo acusado de 83 crimes.

De acordo com o despacho de acusação da procuradora Inês Bonina, Henrique Muacho foi um dos empresários que por ligações à rede “Pingas”, da qual fazia parte João Correia, entre 2011 e 2014, beneficiou de contratos com o Ministério da Administração Interna. Este grupo, “além de disponibilizar eventos lúdicos aos associados constitui um modo de facilitar o seu acesso, em violação da lei, à adjudicação de contratos públicos e à ocultação e dissipação de proventos indevidos assim obtidos”, lê-se no despacho.

Henrique Muacho é presidente do conselho de administração da Nextinforman Infraestruturas, SA, e gerente da S.T.M.I. – Sociedade Técnica de Manutenção Informática, Lda, que detinha participação maioritária numa terceira empresa, a Tetmei, ligada a outros arguidos no caso. Acresce ainda que estas duas empresas têm sede no concelho de Odivelas, onde Henrique Muacho está a concorrer a uma junta de freguesia.

De acordo com o portal Base, onde constam todos os contratos estabelecidos com entidades públicas, a Nextinforman e a S.T.M.I. assinaram três contratos com a direção-geral de Infraestruturas do MAI, com um valor total que ultrapassa os 400 mil euros (400.875, 65 euros). Os contratos foram adjudicados através de ajustes diretos e tinham um prazo de 90 dias.

Além destas duas empresas, Henrique Muacho é ainda presidente do conselho de administração de uma outra empresa, a Informantem, cuja sede tem a mesma morada que a Nextinforman e a S.T.M.I.

O i contactou a candidatura de Fernando Seara e Henrique Muacho e até este momento ainda não recebeu qualquer resposta.