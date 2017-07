São imagens nas quais é difícil acreditar, mas são verdadeiras e aconteceram mesmo num Mundial. No caso, um campeonato do mundo de sub-19 em basquetebol feminino.

O jornal espanhol "AS" refere-se ao episódio como um "curto circuito geral". Aconteceu no encontro entre Rússia e Espanha, com ambas as equipas a ficar completamente baralhadas numa determinada jogada. As russas atacavam para o lado esquerdo, mas depois de uma bola sair a confusão instalou-se.

Na reposição, que devia ser para Espanha, as jogadoras da Rússia pegaram na bola e foram atacar o cesto... que deviam estar a defender. Pior: acabaram mesmo por marcar um triplo no próprio cesto, enquanto as espanholas tentavam detê-lo! Só visto, de facto:

Os próprios árbitros ficaram baralhados com a situação e só a intervenção dos dois bancos permitiu que a normalidade fosse retomada. Os três pontos terão acabado por contar para o lado de Espanha, embora a reposição de bola das russas, ao passarem do ataque para o próprio meio-campo, signifique por si só uma infração.