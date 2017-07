As seguradoras já pagaram 2,7 milhões de euros de indemnizações relativas aos incêndios de Junho nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, revelam os dados da Associação Portuguesa de Seguradores (APS).



Dos sinistros participados ao abrigo de contratos de seguro em vigor, 432 correspondem a sinistros cobertos por apólices de seguros. Isto corresponde a um valor agregado de danos, pagos ou provisionados, no valor total de 21,7 milhões de euros.



A "grande maioria" das indemnizações provisionados e que ainda não foram pagas dizem respeito a seguros de multirriscos comércio e indústria: 29 processos de sinistro abertos com 14,7 milhões de euros de danos já apurados.



A APS destaca que as seguradoras já procederam a indemnizações em cerca de metade dos danos nas 300 habitações com seguro: 1,7 milhões de euros já pagos num total estimado de 3,4 milhões.



Mais de 80% dos capitais dos seguros de vida também já foram pagos. Em relação aos veículos com cobertura de danos próprios foram recebidas 36 participações, com 116 mil euros já pagos num total de 307 mil euros.



"O pagamento das indemnizações está dependente, consoante os casos, do cumprimento de formalidades legais e judiciais, da apresentação de orçamentos e recolha de informação complementar, assim como da conclusão dos processos de habilitação de herdeiros ou identificação dos beneficiários, diligências estas que estão ainda em curso", diz a APS no comunicado.



A APS destaca que as seguradoras suas associadas "continuarão a assumir o pagamento de todas as indemnizações que sejam devidas ao abrigo dos contratos de seguro vigentes, nos termos e segundo os procedimentos neles previstos".