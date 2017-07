Em plena efervescência do mercado de transferências, o Benfica recebeu uma proposta no mínimo insólita: um pedido de empréstimo... da Águia Vitória.

De acordo com a Imprensa grega, o presidente do AEK de Atenas, Dimitris Melissanidis (um dos homens mais ricos da Grécia), pretendia apresentar o espetáculo do voo da águia na festa de inauguração do Agia Sophia, o novo estádio do gigante helénico - onde alinham os portugueses André Simões e Hugo Almeida. O AEK, refira-se, tem como símbolo uma águia com duas cabeças, símbolo do Império Bizantino.

O Benfica, porém, recusou ceder uma das várias águias que tem treinadas para fazer o voo desde a cobertura do recinto até ao relvado. Os encarnados consideram impossível conseguir a adaptação das aves à nova realidade em tão curto espaço de tempo.