Já foram muitas as vezes que acordou de manhã, depois de uma noite de copos, com uma ressaca enorme, mas há uma coisa que provavelmente ainda não sabe. Beber álcool pode ajudá-lo a melhorar a sua memória.

De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, as pessoas que bebem álcool, após terem tido um dia produtivo de estudo, têm mais facilidade em relembrarem-se daquilo que estiveram a estudar, do que pessoas que não bebera, álcool. Mas isto só acontece no caso de algumas pessoas.

Os investigadores pediram a 88 pessoas que entrassem no estudo e, para a concretização deste, as pessoas foram separadas em metade. A uma parte foi pedido que bebessem uma certa quantidade de álcool – a média era de quatro unidades, e a outra metade não podia beber rigorosamente nada.

No dia seguinte, voltaram a repetir a experiência. Os que tinham bebido álcool mostraram ter uma performance melhor do que os que não beberam nada.

No entanto, apesar de o álcool ter alguns benefícios, os investigadores sublinharam que as consequências depois de uma noite exagerada de copos continuam a não ser positivas para a saúde.