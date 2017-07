O comandante operacional nacional da Proteção Civil garantiu esta terça-feira que os problemas na rede SIRESP são casos isolados e pouco demorados.

"Quando falamos de interrupções, elas são pontuais, não se prolongam no tempo”, afirmou Rui Esteves, na conferência de imprensa realizada após a reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional, que se realiza às terças-feiras e reúne todas as entidades envolvidas no sistema de proteção civil.

O responsável explicou que essas falhas “pontuais” ocorrem sempre que há uma grande concentração de utilizadores, o que aconteceu segunda-feira, houve momentos em estavam concentrados 1500 operacionais e registaram-se “efetivamente algumas interrupções".

As falhas, segundo Rui Esteves, têm sido compensadas com as antenas móveis e com o canal alternativo da Rede Operacional dos Bombeiros.