Os portugueses realizaram quatro milhões de deslocações turísticas, o que representa um aumento de 6,1% face ao primeiro trimestre do ano passado. Deste total, 10,3% foram para o estrangeiro, o que também representa um crescimento face aos 9,4% do período homólogo. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Mas se por um lado, os dados mostram que os residentes em Portugal viajaram mais nos três primeiros meses do ano, por outro, também se verifica que se deslocaram durante menos tempo, e que cada vez mais o “alojamento gratuito” é a opção favorita.

Aliás, a marcação de férias através de agências de viagens voltou a diminuir no primeiro trimestre deste ano, apesar do aumento da marcação antecipada de viagens turísticas registadas pelo IINE.

A reserva antecipada de serviços aplicou-se a 25,6% das viagens dos residentes - ou a um milhão dos quatro milhões de deslocações turísticas registadas pelo INE naquele trimestre - e especificamente a 18,2% das viagens em Portugal e a 90,6% para o estrangeiro.

O recurso à internet ocorreu em 16,5% das viagens realizadas (mais 1,3 pontos percentuais), especialmente impulsionado pelo incremento de 6,7 pontos percentuais registado nas deslocações para o exterior com organização via internet (69,4%).

“As agências de viagens foram utilizadas na realização de 4,5% das viagens totais, concretamente em 23,4% nas viagens para o estrangeiro e 2,3% nas viagens domésticas”, conclui o INE.



Embora o automóvel se mantenha como o principal meio de transporte utilizado nas viagens realizadas no primeiro trimestre (79,1% do total), agregando 3,15 milhões de deslocações, a representatividade das deslocações por avião (428,9 mil) cresceu de 9,1% no primeiro trimestre de 2016 para 10,8% no mesmo período deste ano.

O automóvel continua a ser a opção favorita até porque as viagens dentro do país representam quase 90% do total. Ainda assim, o peso das deslocações com destino ao estrangeiro aumentou 0,9 pontos base para 10,3%.

No que diz respeito ao alojamento, as opções gratuitas – como casas de amigos ou familiares – representaram três quartos do total das dormidas. Os “hotéis e similares” perderam relevância (menos 3,7 pontos) e agregaram 19,1% das dormidas totais.

Já os motivos “profissionais ou de negócios” foram a razão de cerca de 10% (396 mil) das deslocações registadas nos três primeiros meses do ano.