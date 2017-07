Muitas vezes, o facto de as mulheres não quererem ter relações sexuais pode estar relacionado com o facto de haver discussões entre os casais, mas tudo pode resolver-se com comunicação.

O melhor é sempre ser honesta com o seu parceiro e assim evitar que haja discussões desnecessárias.

Sentir dores durante o ato sexual

A maior parte das pessoas, neste caso as mulheres, desfruta das relações sexuais porque sentem prazer, mas muitas vezes pode acontecer o contrário. Por vezes as mulheres sentem dores, o que lhes provoca uma diminuição do desejo sexual, para além de que há ainda uma determinada altura da vida em que as mulheres têm menos vontade de estar sexualmente ativas.

Depois de ter filhos

De acordo com uma ginecologista norte-americana, a anatomia feminina muda depois de uma mulher ter filhos. “ Com a mudança na anatomia da nossa vagina, as paredes são esticadas e o colo da bexiga fica enfraquecido”, explica Carolyn DeLucia.

Desequilíbrios hormonais

Acontece, na maior parte das vezes, quando a mulher está prestes a entrar na menopausa. Costumam surgir afrontamentos e suores noturnos, algo que faz com que a mulher não tenha muita vontade de ter relações sexuais.

Sentirem-se inseguras ao seu próprio corpo

A preocupação de não estarem numa boa forma física faz parte da cabeça de todas as mulheres e muitas vezes pode ser um dos motivos para estas não quererem ter sexo com os seus parceiros.

Estar sob influência de medicação

Muitos medicamentos têm efeitos secundários, o que pode fazer com que afetem o desempenho sexual. Os antidepressivos são, na maior parte das vezes, os principais ‘culpados’.

Não ser uma prioridade quando há filhos

É natural que o nascimento de um filho traga mudanças na relação e uma das principais partes afetadas é a vida sexual. As pessoas sentem-se mais cansadas e acabam por ter menos vontade e prazer sexual.