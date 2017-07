Justin Bieber anunciou, esta segunda-feira, que irá cancelar a sua digressão mundial "Purpose”.

O cantor revelou ao "TMZ" que o motivo que o levou ao cancelamento dos últimos 14 shows da turnê se baseia no cansaço e no estresse, contudo alguns rumores alegam que terá tomado esta decisão por querer criar a sua própria igreja.

Uma nota publicada nas redes sociais indica que Justin Bieber cancelou a digressão por “circunstâncias imprevista”, contudo e de acordo com a imprensa australiana, Bieber terá estado em Sidney no início deste mês para participar numa convenção religiosa. Também no mês de julho, Justin Bieber publicou um vídeo no Instagram em que aparece a dançar e a interagir com o público presente na convenção, com uma t-shirt estampada com uma oração "A verdade libertar-te-á".