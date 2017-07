Reacendimentos e novos focos do incêndio de Mação, distrito de Santarém, continuam a ameaçar as aldeias do concelho. O fogo começou no domingo e terça-feira continua longe de estar controlado.

O presidente da câmara, Vasco Estrela, disse à agência Lusa que “a situação é muito grave” e os reacendimentos em várias freguesias estão a “obrigar os bombeiros a correr de um lado para o outro e a uma dispersão de meios de combate no terreno".

Na zona da Sertã, distrito de Castelo Branco, o incêndio, que alastrou a Proença-a-Nova e a Mação, a situação parece estar mais controlada, circunscrevendo-se a “rescaldos e consolidação”, adiantou o responsável pela Proteção Civil Municipal, Rogério Fernandes.

Ainda que estejam no terreno mais de mil operacionais, apoiados por centenas de viaturas e vários meios aéreos.