Cristiano Ronaldo vai continuar no Real Madrid, lê-se numa publicação desta terça-feira do jornal desportivo “Marca”.

De acordo com o diário, há uma frase que o internacional português terá dito como sendo o ponto final das especulações sobre a sua saída de Espanha.

"Ganhar troféus importantes com o meu clube no ano passado foi genial, igualmente com os troféus individuais, seria bom fazê-lo outra vez", será a frase que sela compromisso entre o jogador e o clube, diz o jornal desportivo.