Entre as 13h00 e as 15h30 desta terça-feira, “poderão ocorrer perturbações na circulação de comboios” do Metropolitano de Lisboa.

O aviso foi divulgado no site do Metro de Lisboa, onde se explica que em causa está a “realização de plenário geral dos trabalhadores”.

A perturbação irá afetar todas as linhas e não existem certezas quanto ao número de carruagens que estarão a circular, pelo que o melhor é, durante este período, optar por outro meio de transporte.