Na manhã de sábado em Pakokku, em Myanmar, um templo budista afundou-se.

O momento foi capturado por turistas, onde é possível ver o edifício a ser ‘engolido’ pela água, após vários dias de chuvas intensas no país.

De acordo com o jornal espanhol 20minutos, as chuvas torrenciais fizeram com que aumentasse o nível das águas que rodeavam o templo, causando danos na sua estrutura.

Não existem registos de feridos neste incidente.